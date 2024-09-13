В России вырос спрос на украшения с символикой знаков зодиака

Наибольший рост по продажам показали изделия со знаком Весов.
Как сообщает «Сноб» со ссылкой на данные ювелирного бренда Sokolov, такие украшения стали покупать чаще на 82%.
Далее следуют изделия со Скорпионом (+72%) и со знаком Льва (+36%). При этом последние покупают во всех регионах страны, чаще всего в Москве.
В Санкт-Петербурге покупатели больше всего любят украшения с Овном, в Екатеринбурге — с Водолеем, в Новосибирске — с Рыбами, а в Перми — со Скорпионом.
Реже всего украшения со знаками зодиака покупают в Калининграде, Краснодаре и Омске.
Не пользуются популярностью изделия с Козерогом, Девой и Стрельцом. Аналитики отметили, что в этом году все зодиакальные украшения в Sokolov были приобретены женщинами.
Украшения люди носят практически с детства. При выборе изделий для детей и подростков нужно учитывать ряд правил.