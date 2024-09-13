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В России вырос спрос на украшения с символикой знаков зодиака

В первом полугодии этого года спрос на украшения с символикой знаков зодиака подскочил на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Наибольший рост по продажам показали изделия со знаком Весов.

Как сообщает «Сноб» со ссылкой на данные ювелирного бренда Sokolov, такие украшения стали покупать чаще на 82%.

Далее следуют изделия со Скорпионом (+72%) и со знаком Льва (+36%). При этом последние покупают во всех регионах страны, чаще всего в Москве.

В Санкт-Петербурге покупатели больше всего любят украшения с Овном, в Екатеринбурге — с Водолеем, в Новосибирске — с Рыбами, а в Перми — со Скорпионом.

Реже всего украшения со знаками зодиака покупают в Калининграде, Краснодаре и Омске.
Не пользуются популярностью изделия с Козерогом, Девой и Стрельцом. Аналитики отметили, что в этом году все зодиакальные украшения в Sokolov были приобретены женщинами.

Средний чек на покупку таких изделий в России составил 2 029 рублей. Самые высокие траты зафиксировали в Воронеже — 4 241 рубль, в Москве — 4 084 рубля и Казани — 3 746 рублей.

Украшения люди носят практически с детства. При выборе изделий для детей и подростков нужно учитывать ряд правил.