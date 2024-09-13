В России вырос спрос на украшения с символикой знаков зодиака

Реже всего украшения со знаками зодиака покупают в Калининграде, Краснодаре и Омске.

Не пользуются популярностью изделия с Козерогом, Девой и Стрельцом. Аналитики отметили, что в этом году все зодиакальные украшения в Sokolov были приобретены женщинами.