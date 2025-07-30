В России вырос спрос на монастыринг

По его словам, сегодняшние запросы россиян трансформируют ниши, которые раньше казались узкими. Например, вырос спрос (+10%) на монастыринг — трудничество, то есть временное проживание и работа в обмен на питание и жилье. Особенно популярен этот вид среди зумеров (+25%).