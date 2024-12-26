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В России выпустили сборник семейных историй

В Год семьи издательство «Просвещение» представило сборник «Истории в кругу семьи», в который вошли 18 лучших работ победителей одноименного конкурса.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Книга, как сообщила ТАСС пресс-служба издательства, акцентирует внимание на важности семейных ценностей, связи поколений и исторической памяти, предлагая читателям погрузиться в трогательные рассказы о своих корнях, предках и любви родителей.

Конкурс, организованный Российским детско-юношеским центром при поддержке министерства просвещения, собрал более 5,5 тыс. заявок от учеников школ, студентов, педагогов и родителей со всей страны. Из них были отобраны 18 историй, по две из девяти номинаций, включая «Семейный альбом», «От семьи к семье» и «Вкусные семейные истории».

Сборник также включает оригинальные авторские истории для детей и размышления о значении сохранения семейных традиций. Издательство «Просвещение» планирует продолжать традицию проведения подобных конкурсов, предоставляя всем желающим возможность проявить свои писательские таланты.

Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи Владимиром Путиным, который подчеркнул важность защиты и популяризации традиционных семейных ценностей в обществе.

Ранее сообщалось, что России возросло количество многодетных семей.