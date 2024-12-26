В России выпустили сборник семейных историй

Конкурс, организованный Российским детско-юношеским центром при поддержке министерства просвещения, собрал более 5,5 тыс. заявок от учеников школ, студентов, педагогов и родителей со всей страны. Из них были отобраны 18 историй, по две из девяти номинаций, включая «Семейный альбом», «От семьи к семье» и «Вкусные семейные истории».