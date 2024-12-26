В России выпустили сборник семейных историй

Книга, как сообщила ТАСС пресс-служба издательства, акцентирует внимание на важности семейных ценностей, связи поколений и исторической памяти, предлагая читателям погрузиться в трогательные рассказы о своих корнях, предках и любви родителей.
Конкурс, организованный Российским детско-юношеским центром при поддержке министерства просвещения, собрал более 5,5 тыс. заявок от учеников школ, студентов, педагогов и родителей со всей страны. Из них были отобраны 18 историй, по две из девяти номинаций, включая «Семейный альбом», «От семьи к семье» и «Вкусные семейные истории».
Сборник также включает оригинальные авторские истории для детей и размышления о значении сохранения семейных традиций. Издательство «Просвещение» планирует продолжать традицию проведения подобных конкурсов, предоставляя всем желающим возможность проявить свои писательские таланты.
Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи Владимиром Путиным, который подчеркнул важность защиты и популяризации традиционных семейных ценностей в обществе.
Ранее сообщалось, что России возросло количество многодетных семей.