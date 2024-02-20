В России выпустили полное собрание дневников Курта Кобейна

Двуязычный сборник вышел под названием «Курт Кобейн. Личные дневники лидера Nirvana». Он включает факсимиле рукописей, которые музыкант вел на протяжении многих лет — с подросткового возраста вплоть до своей трагической гибели в 1994 году. Лидер Nirvana оставлял в дневнике неопубликованные письма и тексты будущих хитов, делал всевозможные наброски, делился своими мыслями и значимыми моментами из собственной жизни.

Рукописи были найдены практически сразу после кончины Кобейна — это единственный в своем роде документальный источник жизни одной из главных музыкальных икон 1990-х годов. Записи артиста были впервые частично опубликованы в США и Европе в 2002 году. Они возглавили книжные чарты в 11 странах мира. До России дневники дошли спустя более чем 20 лет.