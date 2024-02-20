В России выпустили полное собрание дневников Курта Кобейна

Полное издание дневников фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна впервые выпущено на русском языке. Об этом РБК Life сообщила пресс-служба издательства АСТ.
Двуязычный сборник вышел под названием «Курт Кобейн. Личные дневники лидера Nirvana». Он включает факсимиле рукописей, которые музыкант вел на протяжении многих лет — с подросткового возраста вплоть до своей трагической гибели в 1994 году. Лидер Nirvana оставлял в дневнике неопубликованные письма и тексты будущих хитов, делал всевозможные наброски, делился своими мыслями и значимыми моментами из собственной жизни.
«Контракт с Penguin Random House был заключен в апреле 2021 года. АСТ участвовало в аукционе и победило, затем последовала работа над текстом, изданием в целом. Редакция постаралась сохранить для поклонников “руку автора” и аккуратно вписать в тексты перевод», — отметили представители издательства в беседе с РБК Life.
Авторы книги опубликовали на ее страницах не только основные записи Кобейна, но также всевозможные примечания, рисунки и сноски. Переводом занимался Максим Степченко, который ранее занимался работой над российской версией биографии Мухаммеда Али, которая была написана Джонатаном Эйгом.
Солист группы Nirvana Курт Кобейн родился 20 февраля 1967 года. В возрасте 27 лет он покончил жизнь самоубийством — это произошло 5 апреля 1994 года. В том же году рок-группа прекратила свое существование. В 2014 году Курт Кобейн был посмертно включен в Зал славы рок-н-ролла в составе коллектива.