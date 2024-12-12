В России выпустили первые учебники по искусственному интеллекту для школьников

Учебники призваны помочь детям и педагогам сформировать реалистичное представление о роли ИИ в повседневной жизни, подчеркивая, что искусственный интеллект является не угрозой, а помощником для людей. Пособия содержат актуальную информацию о работе ИИ, его взаимодействии с профессионалами и сферах применения технологий.