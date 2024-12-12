В России выпустили первые учебники по искусственному интеллекту для школьников

Учебники призваны помочь детям и педагогам сформировать реалистичное представление о роли ИИ в повседневной жизни, подчеркивая, что искусственный интеллект является не угрозой, а помощником для людей. Пособия содержат актуальную информацию о работе ИИ, его взаимодействии с профессионалами и сферах применения технологий.
В авторский коллектив вошли более 30 ведущих российских разработчиков в области искусственного интеллекта. Учебники включают тексты и задания различных форматов, а также цифровое дополнение. Каждый тематический модуль начинается с мотивационного комикса, что делает процесс обучения более увлекательным.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский поделился мнением, что в ближайшем будущем в России может быть принято решение об отказе от традиционной формы экзаменов в пользу внедрения цифрового портфолио и использования искусственного интеллекта.