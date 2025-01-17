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В России вводятся новые стандарты выявления ожирения у детей

Эндокринологи бьют тревогу: в России уже 600 тысяч детей страдают от лишнего веса.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

С этого года в детских садах, школах и поликлиниках начнут выявлять детей, склонных к ожирению, внедряя новые стандарты медицинской помощи. Врач-педиатр, осматривая ребенка, который пришел на прием с простудой, теперь будет обращать внимание не только на симптомы заболевания, но и на риск ожирения.

В рамках новой программы по борьбе с ожирением и сахарным диабетом вводятся стандарты, которые помогут выявлять «проблемных» детей и направлять их к специалистам для получения своевременной помощи, передает Российская газета.

По данным эндокринологов, в России 600 тыс. детей страдают от ожирения, и каждый пятый ребенок имеет лишний вес. Несмотря на то, что ситуация в стране лучше, чем в США и некоторых европейских странах, врачи призывают к серьезному подходу к проблеме. Ожирение в детском возрасте приводит к большим проблемам со здоровьем во взрослом возрасте.

Согласно федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом», при диспансерном осмотре врачи будут измерять вес и объем талии детей. Если результаты окажутся настораживающими, назначат дополнительные анализы. Этот опыт будет применяться не только в эндокринологии, но и в педиатрии и школьной медицине.

К основным ошибкам родителей в питании детей педиатры и диетологи относят неправильное питание родителей, преждевременное отлучение от грудного вскармливания, поощрение едой и неверные представления о том, что лишний вес пройдет с возрастом.

Важно, чтобы родители внимательно следили за рационом своих детей и обеспечивали их здоровой пищей, особенно в условиях, когда многие школьники предпочитают фастфуд.

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