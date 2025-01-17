В России вводятся новые стандарты выявления ожирения у детей

По данным эндокринологов, в России 600 тыс. детей страдают от ожирения, и каждый пятый ребенок имеет лишний вес. Несмотря на то, что ситуация в стране лучше, чем в США и некоторых европейских странах, врачи призывают к серьезному подходу к проблеме. Ожирение в детском возрасте приводит к большим проблемам со здоровьем во взрослом возрасте.