В России вводятся новые стандарты выявления ожирения у детей

С этого года в детских садах, школах и поликлиниках начнут выявлять детей, склонных к ожирению, внедряя новые стандарты медицинской помощи. Врач-педиатр, осматривая ребенка, который пришел на прием с простудой, теперь будет обращать внимание не только на симптомы заболевания, но и на риск ожирения.
В рамках новой программы по борьбе с ожирением и сахарным диабетом вводятся стандарты, которые помогут выявлять «проблемных» детей и направлять их к специалистам для получения своевременной помощи, передает Российская газета.
По данным эндокринологов, в России 600 тыс. детей страдают от ожирения, и каждый пятый ребенок имеет лишний вес. Несмотря на то, что ситуация в стране лучше, чем в США и некоторых европейских странах, врачи призывают к серьезному подходу к проблеме. Ожирение в детском возрасте приводит к большим проблемам со здоровьем во взрослом возрасте.
Согласно федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом», при диспансерном осмотре врачи будут измерять вес и объем талии детей. Если результаты окажутся настораживающими, назначат дополнительные анализы. Этот опыт будет применяться не только в эндокринологии, но и в педиатрии и школьной медицине.
К основным ошибкам родителей в питании детей педиатры и диетологи относят неправильное питание родителей, преждевременное отлучение от грудного вскармливания, поощрение едой и неверные представления о том, что лишний вес пройдет с возрастом.
Важно, чтобы родители внимательно следили за рационом своих детей и обеспечивали их здоровой пищей, особенно в условиях, когда многие школьники предпочитают фастфуд.
Ранее эксперт рассказала, как кормить ребенка, чтобы он был здоров.