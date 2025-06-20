В России вводятся единые требования по изучению школьных предметов

Пересмотреть нагрузку в школах еще в начале декабря 2024 года предлагала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, сегодня школьная программа ориентирована исключительно на академические достижения школьников. При этом физическое и эмоциональное благополучие детей уходит на второй план. Это приводит к тому, что школьники испытывают проблемы со здоровьем, хроническую усталость и стресс. Помимо этого, депутат предложила пересмотреть подход к домашним заданиям так, чтобы они были направлены на закрепление материала, а не на «механическое выполнение большого объема работы».