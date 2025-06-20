В России вводятся единые требования по изучению школьных предметов

С 1 сентября 2025 года Минпросвещения вводит единые требования по изучению всех школьных предметов. Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
Он отметил, что данная норма поможет регулировать нагрузку не только школьника, но и учителя. По словам министра, она синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому объем работы для учителя также будет нормирован.
«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — заявил министр.
Новые требования, нормирующие нагрузку для учеников, уже закреплены на законодательном уровне. Приказ № 704 устанавливает календарно-урочное планирование с учетом времени на изучение того или иного предмета, количество контрольных и проверочных работ, домашние задания. Так, например, на контрольные и всероссийские проверочные работы (ВПР) по всем предметам будет выделяться не более 10% учебного времени.
«Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», — заявил ранее Сергей Кравцов.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе расширенного совместного заседания комитетов Госдумы 9 июня отметил, что в сфере образования ведется системная работа по созданию безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях, а также обеспечивается сбалансированная учебная и внеучебная нагрузка для школьников, идет разработка единого расписания уроков.
Пересмотреть нагрузку в школах еще в начале декабря 2024 года предлагала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, сегодня школьная программа ориентирована исключительно на академические достижения школьников. При этом физическое и эмоциональное благополучие детей уходит на второй план. Это приводит к тому, что школьники испытывают проблемы со здоровьем, хроническую усталость и стресс. Помимо этого, депутат предложила пересмотреть подход к домашним заданиям так, чтобы они были направлены на закрепление материала, а не на «механическое выполнение большого объема работы».