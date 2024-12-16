В России ввели новые штрафы для коллекторов

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно поправкам, теперь за незаконное использование в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация» будут выписывать штраф. Для должностных лиц он составит до 50 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч.
Кроме того, штрафы вводятся за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. Для должностных лиц взыскание составит до 100 тысяч рублей (или дисквалификация до 1 года), а для юрлиц — штраф до 300 тысяч рублей.
Также уточняются составы правонарушений. Так, теперь ответственность за неисполнение требований и обязанностей по взысканию несут не только кредитные, но и микрофинансовые организации.
Если они пренебрегут ограничениями при общении с должником, то их ждут взыскания. Для физлиц это будет штраф до 500 тысяч рублей, для должностных — штраф до 1 млн рублей или дисквалификация на срок до 1 года, для юрлиц — штраф до 2 млн рублей.