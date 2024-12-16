В России ввели новые штрафы для коллекторов

Если они пренебрегут ограничениями при общении с должником, то их ждут взыскания. Для физлиц это будет штраф до 500 тысяч рублей, для должностных — штраф до 1 млн рублей или дисквалификация на срок до 1 года, для юрлиц — штраф до 2 млн рублей.