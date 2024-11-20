В России введут штрафы до 5 млн за «‎магический» отбор работников по гаданию на Таро

«Речь идёт о судьбе человека. Законопроект предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей на юридических лиц в случае, если отказ соискателю в работе был сделан на основе расклада Таро. Вот если такой факт будет доказан, то на компанию будет наложен штраф от одного миллиона до пяти миллионов рублей, при этом пять миллионов — это за повторное нарушение», — сказал парламентарий.