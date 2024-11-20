В России введут штрафы до 5 млн за «‎магический» отбор работников по гаданию на Таро

«Речь идёт о судьбе человека. Законопроект предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей на юридических лиц в случае, если отказ соискателю в работе был сделан на основе расклада Таро. Вот если такой факт будет доказан, то на компанию будет наложен штраф от одного миллиона до пяти миллионов рублей, при этом пять миллионов — это за повторное нарушение», — сказал парламентарий.
Свинцов предложил соискателям приходить на собеседования с диктофонами, чтобы зафиксировать нарушение и консультацию у «штатного таролога». Граждане смогут обратиться в полицию, трудовую инспекцию и прокуратуру, отметил депутат. Он назвал бесовщиной гадание на Таро при приёме на работу, а также ущемлением прав россиян, которые удовлетворяют требованиям вакансии, но якобы не подходят «магически». Законопроект может быть рассмотрен уже в декабре текущего года.
Напомним, в Госдуме готовят законопроект по запрету рекламы платных услуг тарологов. Документ в скором времени будет внесён на рассмотрение ГД, его автором стал депутат Андрей Свинцов. Он также обратил внимание на вопиющие нарушения, когда россиянам отказывали в приёме на работу из-за плохого расклада у «штатного таролога», хотя соискатели подходили по всем остальным требованиям. Свинцов уверен, что таких работодателей нужно штрафовать.