В России введут регламент для рассмотрения дел о побоях

В России появится новый регламент для рассмотрения дел о побоях, клевете и причинении легкого вреда здоровью в районных судах. С 2018 года эти дела были переведены из подсудности мировых судей в районные, но необходимые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) так и не были внесены. Это привело к затягиванию процессов и отказам в возбуждении дел, что отмечают эксперты и авторы поправок.