В России введут регламент для рассмотрения дел о побоях

Теперь, согласно новому регламенту, суды не смогут отказать в принятии заявлений о возбуждении уголовных дел. Однако юристы предупреждают, что жертвам домашнего насилия все равно придется самостоятельно доказывать вину обидчиков, так как дела относятся к частному обвинению, рассказывают Известия.
Пробел в регламентации работы районных судов существовал более пяти лет. Конституционный суд в марте 2024 года разъяснил, что статьи УПК, касающиеся мировых судей, не предполагают отказов райсудов в принятии заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения. Это касается дел о побоях и легком вреде здоровью.
Правительственная комиссия 24 февраля одобрила предложения Минюста о внесении изменений в УПК. По словам Владимира Груздева, председателя Ассоциации юристов России, новый законопроект должен устранить правовую неопределенность и повысить уровень защиты потерпевших.
Согласно данным Минюста, количество возбужденных дел частного обвинения снижается: в 2020 году было свыше 6 тыс. дел, а в первом полугодии 2024 года — 2 тыс.
Позитивный сигнал
Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян считает, что возможность обращаться в суд — это позитивный сигнал. Она привела пример Галины Баскаковой, которая много лет страдала от домашнего насилия и сталкивалась с отказами в возбуждении дел. Конституционный суд помог ей, но срок давности по многим эпизодам истек.
«Нередко жертвами таких преступлений становятся более уязвимые граждане, например женщины и дети, которые страдают от домашнего насилия зачастую от близких людей. И преступник может запугать жертву или вымолить прощение для примирения сторон в суде», — отметил адвокат, президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев.
Адвокат Алексей Гавришев отметил, что отсутствие известного адреса обвиняемого часто становится причиной отказов судей. В целом, ситуация с рассмотрением дел о побоях в районах была сложной, и принятие нового регламента ожидается как положительное изменение.
Ранее сообщалось, что люди могут стать жертвами домашнего насилия в том числе потому, что поначалу мало общаются с партнером. Кроме того, на это влияет особенность современных семей.