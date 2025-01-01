В России вступили в силу новые правила провоза животных в пассажирских поездах

Отныне, в частности, пассажирам поездов ФПК можно провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Действие обновленных положений распространяется исключительно на мелких животных в переносках.
Крупные собаки перевозятся по старым правилам. Для путешествия с такими питомцами необходимо выкупить все места в купе.
Однако есть и новшество. Теперь для перевозки крупной собаки следует оформить на животное безденежный билет.
При этом в случае выкупа всего купе пассажир имеет право перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными.
Другие пассажиры смогут заранее узнать, будет ли с ними рядом ехать чей-то питомец. Эта информация доступна на сайте РЖД при покупке билетов.
Напомним, вагон повышенной комфортности имеет по четыре места в каждом купе, а в стоимость билета включено питание, постельные принадлежности, дорожный набор и пресса.
Ранее ФПК после инцидента с погибшим котом Твиксом изменила порядок действий при обнаружении в поездах и на вокзалах животных без хозяев. Сообщалось, что если на территории подразделения компании или в поезде дальнего следования найдут домашнее животное без владельца, то работники должны будут принять «все необходимые меры», чтобы обнаружить хозяев.