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В России вступили в силу новые правила провоза животных в пассажирских поездах

В России с 1 января вступили в силу обновленные правила перевозки животных в пассажирских поездах дальнего следования. О нововведениях ранее сообщала Федеральная пассажирская компания («дочка» ОАО «РЖД»).

Источник: Российская газета

Отныне, в частности, пассажирам поездов ФПК можно провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Действие обновленных положений распространяется исключительно на мелких животных в переносках.

Крупные собаки перевозятся по старым правилам. Для путешествия с такими питомцами необходимо выкупить все места в купе.

Однако есть и новшество. Теперь для перевозки крупной собаки следует оформить на животное безденежный билет.

При этом в случае выкупа всего купе пассажир имеет право перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными.

Другие пассажиры смогут заранее узнать, будет ли с ними рядом ехать чей-то питомец. Эта информация доступна на сайте РЖД при покупке билетов.

Напомним, вагон повышенной комфортности имеет по четыре места в каждом купе, а в стоимость билета включено питание, постельные принадлежности, дорожный набор и пресса.

Ранее ФПК после инцидента с погибшим котом Твиксом изменила порядок действий при обнаружении в поездах и на вокзалах животных без хозяев. Сообщалось, что если на территории подразделения компании или в поезде дальнего следования найдут домашнее животное без владельца, то работники должны будут принять «все необходимые меры», чтобы обнаружить хозяев.