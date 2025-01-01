В России вступили в силу новые правила провоза животных в пассажирских поездах

Ранее ФПК после инцидента с погибшим котом Твиксом изменила порядок действий при обнаружении в поездах и на вокзалах животных без хозяев. Сообщалось, что если на территории подразделения компании или в поезде дальнего следования найдут домашнее животное без владельца, то работники должны будут принять «все необходимые меры», чтобы обнаружить хозяев.