В России вступили в силу новые правила приема в вузы

Что касается перечня экзаменов, которые необходимо сдать для поступления в университеты, то приказом Минобрнауки сохранена обязательная сдача экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах РФ. Помимо русского, в качестве вступительных испытаний университеты устанавливают профильные предметы из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: университет может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту.