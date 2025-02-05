В России вступает в силу режим высылки нелегалов

В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России.
«Все иностранные граждане указанной категории (нелегально пребывающие в России. — Прим. ред.) подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны», — подчеркнули в МВД.
Реестр станет доступен на официальном сайте ведомства. Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в этот перечень или об их исключении со дня их размещения на сайте.
Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом.
В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.