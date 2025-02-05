В России вступает в силу режим высылки нелегалов

В начале августа прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России.