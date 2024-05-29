Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России впервые выставят на торги этюд Климта из собрания за ₽1 млрд

2 июня на торгах в Московском аукционном доме выставят собрание живописи стоимостью 1 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении.

Источник: Reuters

Среди работ, которые будут представлены на аукционе, будет этюд австрийского модерниста Густава Климта «Наклонившаяся вперед сидящая обнаженная» к программному аллегорическому полотну «Смерть и жизнь».

«Появление на российском аукционе Климта — прецедент, по оценке экспертов резервная, то есть минимальная цена такого этюда составляет 5 млн руб. Сами по себе работы художника крайне редки. На мировых площадках можно встретить 2−3 подобных рисунка в год, а живописные произведения выходят на торги не чаще чем раз в десятилетие», — рассказал коллекционер, историк искусств и соучредитель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

В прошлом году работа Климта «Дама с веером» была продана за £74 млн ($94,35 млн), что сделало ее самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе в Европе.

Еще один особенный лот — полотно кисти Ивана Айвазовского «Доставка провианта на французский корабль из Искья-Порто». Оно может стать самой дорогой работой художника из когда-либо выходивших на аукцион в России — картина оценивается экспертами в 100 млн руб.

На торгах будут выставлены еще три работы Айвазовского: «У берегов Ялты», «Утренний намаз. Ай-Петри при восходе солнца», парный рисунок «Морская прогулка» (в общем их эстимейт — 84 млн руб.).

Еще одно из самых дорогих полотен, которые будут представлены на торгах, — это работа Ивана Шишкина «Девушка в сосновом бору» стоимостью 78 млн руб.

Также на торгах можно будет приобрести произведения:

  • Валентина Серова — этюд «Ордена» к портрету Александра III, подготовительный рисунок к полотну «Лихач» и другие, всего девять изображений эстимейтом 37 млн руб.;
  • Константина Коровина — полотно «Ноктюрн» (70 млн руб.);
  • Исаака Левитана — этюд к картине «Владимирка» (8 млн руб.);
  • Николая Рериха;
  • Владимира Маковского;
  • Константина Горбатова;
  • Юлия Клевера;
  • Ивана Билибина и др.

Помимо русских художников, на аукционе будут представлены работы старых мастеров Европы XVII—XIX вв.еков, предметы декоративно-прикладного искусства и работы современников — в частности, Зураба Церетели.