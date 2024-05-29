В России впервые выставят на торги этюд Климта из собрания за ₽1 млрд

«Появление на российском аукционе Климта — прецедент, по оценке экспертов резервная, то есть минимальная цена такого этюда составляет 5 млн руб. Сами по себе работы художника крайне редки. На мировых площадках можно встретить 2−3 подобных рисунка в год, а живописные произведения выходят на торги не чаще чем раз в десятилетие», — рассказал коллекционер, историк искусств и соучредитель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.