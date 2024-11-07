В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

«Мы в Neiry занимаемся разработкой продуктов на базе нейротехнологий для совершенно разных индустрий. Результаты эксперимента “Пифия” — это один из этапов проекта “ИИнтуиция”. Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это все повысит эффективность деятельности человека. А учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ», — прокомментировал генеральный директор Neiry Александр Панов.