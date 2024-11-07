Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) — он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы, рассказали РИА Новости в биотех-лаборатории Neiry.

Источник: © РИА Новости

«Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ презентовала первые результаты уникального эксперимента — впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», — сказали в лаборатории.

Ученые подключили к нейроинтерфейсу мозг лабораторной крысы Пифии — это устройство работает в паре с ИИ, который подсказывает верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить «да», и в другом — когда ответ «нет». За каждый правильный ответ подопытная получала вознаграждение.

Крыса правильно ответила на сотни научных вопросов — про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна. Ученые отметили, что в обозримом будущем точно так же сможет сделать любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом. Проект по разработке инвазивных нейроинтерфейсов в лаборатории назвали «ИИнтуиция». И в перспективе разработчики планируют создать пользовательский продукт, который поможет соединить мозг человека со знаниями всего человечества.

«Мы в Neiry занимаемся разработкой продуктов на базе нейротехнологий для совершенно разных индустрий. Результаты эксперимента “Пифия” — это один из этапов проекта “ИИнтуиция”. Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это все повысит эффективность деятельности человека. А учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ», — прокомментировал генеральный директор Neiry Александр Панов.