В России впервые рассчитали «индекс смертности» среди бездомных

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в США в 2024 году значительно выросло число бездомных по сравнению с прошлым годом. Сейчас собраны сведения примерно о 550 тыс. бездомных, это почти на 10% больше, чем годом ранее. Речь идет о людях, живущих на улицах, в приютах или палаточных городках, среди них много мигрантов. В Массачусетсе, к примеру, число бездомных в этом году увеличилось до 12,1 тыс. с приблизительно 4,4 тыс. в 2023-м, и WSJ объясняет это притоком мигрантов в штат. В Чикаго отмечен почти трехкратный рост, число бездомных достигло около 19 тыс., и среди них достаточно много мигрантов.