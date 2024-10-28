В России впервые рассчитали «индекс смертности» среди бездомных

Эксперты благотворительной организации «Ночлежка» и платформы открытых данных «Если быть точным» впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных по регионам на основе данных Росстата. Оказалось, что в среднем бездомные умирают на 20 лет раньше имеющих дом. Об этом сообщает РБК.
«Индекс смертности» — это математическая величина, которая складывается из трех показателей: доля смертей бездомных в общем числе смертей, разница в медианном возрасте смерти бездомных и остального населения и отношение шансов того, что смерть наступила от внешних причин, болезней органов пищеварения, дыхания, инфекций и паразитарных болезней.
В исследование вошли 67 регионов России. При расчетах использовались данные о неопознанных телах без документов и умершие, у которых не было регистрации по месту жительства. Как пояснили авторы исследования, за редким исключением это были бездомные люди.
Второе место занял Санкт-Петербург (2,73), на третьем месте — Магаданская область (2,55). В пятерку также вошли Московская область (2,01) и Москва (1,76).
Медианный возраст смерти бездомных в Краснодарском крае составил 47 лет. Это на 26 лет меньше, чем медианный возраст человека, имеющего постоянное место жительства. Только в 2023 году в регионе умерли 815 бездомных.
В Санкт-Петербурге медианный возраст смерти бездомных составляет 50 лет, на 24,4 года меньше человека, у которого есть дом. В этом регионе в 2023 году умерли 1532 бездомных человека.
В Магаданской области медианный возраст смерти бездомных — 51 год (16,3 потерянного года жизни). В 2023 году там умерли 198 бездомных.
В 2023 году в России умерли более 57 тыс. бездомных. В среднем они умирают на 20 лет раньше имеющих свой дом. Самыми распространенными причинами смерти среди бездомных стали болезни системы кровообращения и внешние причины, такие как ДТП, убийства и недостаток медицинской помощи.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в США в 2024 году значительно выросло число бездомных по сравнению с прошлым годом. Сейчас собраны сведения примерно о 550 тыс. бездомных, это почти на 10% больше, чем годом ранее. Речь идет о людях, живущих на улицах, в приютах или палаточных городках, среди них много мигрантов. В Массачусетсе, к примеру, число бездомных в этом году увеличилось до 12,1 тыс. с приблизительно 4,4 тыс. в 2023-м, и WSJ объясняет это притоком мигрантов в штат. В Чикаго отмечен почти трехкратный рост, число бездомных достигло около 19 тыс., и среди них достаточно много мигрантов.
В конце 2022 года мэр Нью-Йорка Эрик Адамс распорядился, чтобы работники скорой помощи и полицейские госпитализировали людей, которых они сочтут психически больными и неспособными позаботиться о себе. По заявлению официальных лиц, чтобы обеспечить сострадательный уход, город должен провести обучение служб неотложной медицинской помощи и сотрудников полиции.