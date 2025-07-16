В России впервые появился отель с туром «ультра все включено»

Отель прошел проверку «Роскачества» по этим показателям.
«Отель сети “Алеан” — Alean Family Doville — стал первым в России, получившим сертификат соответствия концепции “ультра все включено” от органа по сертификации “Роскачество-Туризм”», — сообщили в «Роскачестве».
В ведомстве уточнили, что была проведена тщательная проверка Alean Family Doville и выяснилось, что гостиничный пакет услуг с маркировкой «ультра все включено» обеспечивает доступ ко всему спектру предложенных услуг без каких-либо исключений или ограничений.
«Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками», — подчеркнули специалисты.
Руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Шершнева отметила, что сертификат документально подтверждает высокий уровень сервиса. Ее слова приводит РИА «Новости».
«Это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что все, что обещает отель, действительно предоставляется гостям. Без скрытых платежей, без разочарований, без компромиссов», — пояснила она.
Известно, что в отеле Alean Family Doville стоимость одной ночи в августе составляет 41 тысячу рублей в стандартном номере и 139 тыс. рублей в самом дорогом. Гостям отеля предлагают бассейны с минерализованной водой, джакузи, аромасауну, центр красоты и здоровья и другие услуги, сообщает портал «Юга.ру».
Вице-президент Ассоциации туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что в России уже давно существует уровень сервиса «ультра все включено», в том числе отель Alean Family Doville работает в этой системе «не первый год».
«То, что ему выдали сертификат, — некая констатация уже прошедшего этапа. Просто раньше не было таких сертификатов. В России давно существуют отели по системе “ультра все включено”, которые отличаются от обычных “все включено” тем, что предоставляют немножко больше, в том числе в сервисе, в питании, в напитках и услугах. Например, не трехразовое питание, а пятиразовое. Не краснодарские вина и пиво, а импортные вина. Не просто бесплатные лежаки и зонтики на пляже, но еще и спортинвентарь, безмоторные лодки. Не только детская и взрослая анимация, но и спортивные мероприятия, например стрельба из лука и прочее», — пояснил Мкртчян.
В разговоре с НСН эксперт отметил, что такие системы хорошо подходят для больших семей. Однако он уточнил, что отель должен иметь большую территорию, чтобы реализовать концепцию «ультра все включено».
«Для того чтобы воспользоваться всеми ее преимуществами, необходимо находиться на территории отеля круглосуточно. Еще одна проблема — отсутствие в России отелей с большой территорией. Отель с небольшой территорией не может работать по системе “все включено”. Для этого нужно несколько гектаров, на которых разместятся бассейны, детские и спортивные площадки. Только под детский мини-клуб должно быть отведено не менее 300−500 квадратных метров. Многие хотят перейти на систему “все включено”, но у них нет необходимой для этого территории. Подавляющее большинство (80%) отелей у нас меньше 80 номеров. Сейчас по системе “ультра все включено” в России наберется не больше десятка отелей», — добавил Мкртчян.
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