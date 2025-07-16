В России впервые появился отель с туром «ультра все включено»

«То, что ему выдали сертификат, — некая констатация уже прошедшего этапа. Просто раньше не было таких сертификатов. В России давно существуют отели по системе “ультра все включено”, которые отличаются от обычных “все включено” тем, что предоставляют немножко больше, в том числе в сервисе, в питании, в напитках и услугах. Например, не трехразовое питание, а пятиразовое. Не краснодарские вина и пиво, а импортные вина. Не просто бесплатные лежаки и зонтики на пляже, но еще и спортинвентарь, безмоторные лодки. Не только детская и взрослая анимация, но и спортивные мероприятия, например стрельба из лука и прочее», — пояснил Мкртчян.