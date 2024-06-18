В России впервые после распада СССР загнездились розовые фламинго

По словам орнитолога, розовые фламинго обычно не задерживаются на территории полуострова, используя Крым как место отдыха во время перелета. В 2024 году колония из 250 фламинго загнездилась в районе залива Сиваш, птицы отложили яйца, часть птенцов — порядка 60 особей — уже вылупились.
«Сейчас как раз период, который нужно пережить, чтобы птенцы поднялись. Более того, это первый случай гнездования в России, потому что раньше, когда был Советский Союз, такие участки гнездования фламинго были, но после распада союза их не осталось. Сейчас мы наблюдаем первый случай», — сказал Прокопов.
По словам ученого, в последние годы присутствие фламинго на Крымском полуострове участилось. Если раньше они ненадолго появлялись одиночками или небольшими группами по 10−25 птиц, то в последние годы стаи увеличились, они стали совершать и летнюю кочевку. Как рассказал орнитолог, раньше птицы пытались остановиться на полуострове, но фактор беспокойства был слишком высокий, что не позволяло гнездится. В частности, на Сиваше было много колоний чайковых, крачек, бакланов, но в последние годы их не было из-за постоянно курсировавших вертолетов. Птицам также мешали добыча мотыля и виндсерфинг.
Кроме того, по словам Прокопова, формирование кормовой базы на Сиваше происходило только в последнее время. «После перекрытия Северо-Крымского канала соленость Сиваша начала расти, что повысило численность артемии», — пояснил орнитолог.