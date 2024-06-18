В России впервые после распада СССР загнездились розовые фламинго

По словам ученого, в последние годы присутствие фламинго на Крымском полуострове участилось. Если раньше они ненадолго появлялись одиночками или небольшими группами по 10−25 птиц, то в последние годы стаи увеличились, они стали совершать и летнюю кочевку. Как рассказал орнитолог, раньше птицы пытались остановиться на полуострове, но фактор беспокойства был слишком высокий, что не позволяло гнездится. В частности, на Сиваше было много колоний чайковых, крачек, бакланов, но в последние годы их не было из-за постоянно курсировавших вертолетов. Птицам также мешали добыча мотыля и виндсерфинг.