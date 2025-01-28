В России впервые опубликовали документы из «желтой папки» Гитлера

Содержание тех документов огласил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.
«2 мая 1941-го, когда состоялось заседание гитлеровских статс-секретарей, от которого остался документ — меморандум, в этом меморандуме говорится, что на третьем году войны все снабжение Вермахта должно осуществляться за счет России», — сказал он.
Яковлев добавил, что данные действия привели бы к массовому голоду на территории СССР, это повлекло бы за собой гибель миллионов людей.
Недавно в сети появились выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей нацистского лидера Адольфа Гитлера. Тексты были опубликованы британской газетой The Daily Mail. Отмечается, что любовница боготворила немецкого диктатора.