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В России впервые опубликовали документы из «желтой папки» Гитлера

Российское военно-историческое общество (РВИО) представило документы из «желтой папки» Адольфа Гитлера, впервые переведенные на русский язык. Об этом сообщили в рамках круглого стола РВИО.

Источник: AP 2024

Содержание тех документов огласил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.

«2 мая 1941-го, когда состоялось заседание гитлеровских статс-секретарей, от которого остался документ — меморандум, в этом меморандуме говорится, что на третьем году войны все снабжение Вермахта должно осуществляться за счет России», — сказал он.

Яковлев добавил, что данные действия привели бы к массовому голоду на территории СССР, это повлекло бы за собой гибель миллионов людей.

Недавно в сети появились выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей нацистского лидера Адольфа Гитлера. Тексты были опубликованы британской газетой The Daily Mail. Отмечается, что любовница боготворила немецкого диктатора.