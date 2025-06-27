В России возродят БТИ по-новому: учет технического состояния жилья будет электронным

Она также отметила, что новый закон существенно изменит порядок капитального ремонта. По словам Разворотневой, в большинстве регионов очередь на капремонт составляли исходя из нормативных сроков эксплуатации того или иного элемента дома. Но она подчеркнула, что даже одинаковые дома одного года постройки могут эксплуатироваться и сейчас один находится в нормальном состоянии, а в другом невозможно жить.