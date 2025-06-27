В России возродят БТИ по-новому: учет технического состояния жилья будет электронным

Новый закон, недавно подписанный Владимиром Путиным, подразумевает, что у недвижимости появится утвержденный Минстроем электронный паспорт, с помощью которого будут вестись обработка, хранение и предоставление информации о недвижимости для отслеживания состояния здания.
Депутат Светлана Разворотнева отметила, что без реального понимания технического состояния многоквартирных домов крайне сложно планировать работы по текущему и капитальному ремонту и организовывать нормальное взаимодействие с управляющей компанией. По словам чиновницы, сплошные технический учет и инвентаризация закончились в 2013 году.
«Остался кадастровый паспорт здания, который можно сравнить с паспортом человека: он просто подтверждает, что человек есть. А вот технический паспорт — его можно сравнить с медицинской картой, которая отражает некоторые болезни человека, улучшение или ухудшение его состояния, — у нас отсутствует», — посетовала Разворотнева.
По словам депутата, ранее предпринимались попытки возродить систему БТИ и Минстрой пытался ввести для домов электронные паспорта, которые должны были заполнять управляющие компании, но эти попытки не увенчались успехом.
Разворотнева уточнила: будет действовать облегченная схема, где электронные паспорта домов будут заполнять управляющие компании, но в них также будет интегрироваться информация из других источников, таких как Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), Росреестр, данные от ресурсоснабжающих организаций и фонда капитального ремонта. Ее слова приводит RG.ru.
«Критики предлагаемой Минстроем системы говорили, что отсутствует верификация, если управляющая компания становится главной по заполнению паспортов. В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению мы все-таки включили туда право регионов организовывать этот процесс на уровне регионов. Поэтому те, кто этим занимался, сейчас будут заниматься на легальных основаниях», — пояснила депутат.
Она также отметила, что новый закон существенно изменит порядок капитального ремонта. По словам Разворотневой, в большинстве регионов очередь на капремонт составляли исходя из нормативных сроков эксплуатации того или иного элемента дома. Но она подчеркнула, что даже одинаковые дома одного года постройки могут эксплуатироваться и сейчас один находится в нормальном состоянии, а в другом невозможно жить.
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