В России возрастет стоимость работы репетиторов

Многие родители не доверяют школам в подготовке к ЕГЭ. Лишь 35% считают, что школа способна обеспечить высокий балл, поэтому предпочитают репетиторов или подготовительные курсы. В результате расходы на репетиторов могут достигать 600−750 тысяч рублей за три предмета. В регионах траты ниже, но все равно значительны, передают Известия.