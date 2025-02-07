В России возрастет стоимость работы репетиторов

Многие родители не доверяют школам в подготовке к ЕГЭ. Лишь 35% считают, что школа способна обеспечить высокий балл, поэтому предпочитают репетиторов или подготовительные курсы. В результате расходы на репетиторов могут достигать 600−750 тысяч рублей за три предмета. В регионах траты ниже, но все равно значительны, передают Известия.
Цены на услуги репетиторов варьируются. В Москве час занятий стоит 1200−1300 рублей, а подготовка к ЕГЭ может обойтись в 1500—1700 рублей. Ожидается, что в 2025 году цены на подготовку по обществознанию и истории возрастут до 2000 рублей за час.
Онлайн-образование после пандемии COVID-19 стало более популярным, и родители начали чаще обращаться к репетиторам из других регионов. Это привело к большему разнообразию ценовых предложений. Эксперты отмечают, что качество подготовки не всегда зависит от стоимости, и можно найти более доступные варианты.
Рынок репетиторства активно растет, особенно в онлайн-сегменте. Пресс-служба «Авито Услуг» отмечает, что количество объявлений от репетиторов увеличилось на 14% в 2025 году. Особый рост наблюдается среди преподавателей информатики, обществознания и истории.
Несмотря на популярность репетиторов, эксперты предупреждают о неравенстве в доступе к дополнительным знаниям. Не все семьи могут позволить себе такие расходы, что создает зависимость от внешней помощи и снижает ответственность учащихся за собственное образование.
Подготовка к ЕГЭ обычно занимает от нескольких месяцев до года. Это связано с большим объемом материала. Ранее эксперт поделился советами по подготовке к ЕГЭ.