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В России возможен наплыв индийских товаров

На российском рынке в ближайшем будущем может произойти наплыв промышленных товаров из Индии. Это предполагает экономист Михаил Беляев.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что 20−30 лет назад в России уже был наплыв таких товаров. Однако тогда все ограничивалось потребительским спросом и соответствующей продукцией. Однако сейчас ситуация может измениться. Например, Индия достигла успехов в области машиностроения.

Михаил Беляев рассказал, что в РФ могут появиться сельскохозяйственная, нефтехимическая продукция, горюче-смазочные материалы и текстиль из Индии. Он не исключает, что скоро покупатели увидят более «серьезные товары», в том числе и промышленного назначения.

«Сельскохозяйственная продукция, продукция нефтехимии, химической обработки, горюче-смазочные материалы, товары ширпотреба, текстиль, швейная продукция, автомобили, обмен туристическими услугами», — перечислил экономист.

Ранее эксперт рассказал, что чай из Индии в 99% случаев оказывается качественным.