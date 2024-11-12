В России возможен наплыв индийских товаров

В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что 20−30 лет назад в России уже был наплыв таких товаров. Однако тогда все ограничивалось потребительским спросом и соответствующей продукцией. Однако сейчас ситуация может измениться. Например, Индия достигла успехов в области машиностроения.
Михаил Беляев рассказал, что в РФ могут появиться сельскохозяйственная, нефтехимическая продукция, горюче-смазочные материалы и текстиль из Индии. Он не исключает, что скоро покупатели увидят более «серьезные товары», в том числе и промышленного назначения.
«Сельскохозяйственная продукция, продукция нефтехимии, химической обработки, горюче-смазочные материалы, товары ширпотреба, текстиль, швейная продукция, автомобили, обмен туристическими услугами», — перечислил экономист.
Ранее эксперт рассказал, что чай из Индии в 99% случаев оказывается качественным.