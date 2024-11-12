В России возможен наплыв индийских товаров

В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что 20−30 лет назад в России уже был наплыв таких товаров. Однако тогда все ограничивалось потребительским спросом и соответствующей продукцией. Однако сейчас ситуация может измениться. Например, Индия достигла успехов в области машиностроения.