В России возбуждено первое уголовное дело за самовыгул собаки

Это первый случай в России, когда владельца животного привлекают к уголовной ответственности за последствия самовыгула, сообщает пресс-служба Управление МВД по Мурманской области.
Инцидент произошел в городе Оленегорске, когда хозяин собаки, 41-летний житель города, нарушил правила содержания домашних животных и выпустил добермана без поводка и намордника на улицу. В результате самовыгула, собака сбила с ног 80-летнюю пенсионерку во дворе ее дома. После падения женщина получила тяжелые травмы и оказалась в больнице.
До этого в Петербурге ребенок пострадал из-за нападения собаки. Инцидент произошел в одном из дворов Пушкина, когда соседская собака размерами превышающая овчарку, набросилась на девятилетнюю девочку. По словам матери ребенка, это уже второй случай за год. В первый раз эта же собака укусила девочку за щеку, а в этот раз — за ягодицы. После последнего инцидента владелица собаки пообещала оплатить штраф и заняться дрессировкой с кинологом.