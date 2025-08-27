В России возбуждено первое уголовное дело за самовыгул собаки

До этого в Петербурге ребенок пострадал из-за нападения собаки. Инцидент произошел в одном из дворов Пушкина, когда соседская собака размерами превышающая овчарку, набросилась на девятилетнюю девочку. По словам матери ребенка, это уже второй случай за год. В первый раз эта же собака укусила девочку за щеку, а в этот раз — за ягодицы. После последнего инцидента владелица собаки пообещала оплатить штраф и заняться дрессировкой с кинологом.