В России весной 2026 года ожидаются помехи спутниковому телевидению и связи

Весной 2026 года в России ожидают сезон помех спутниковому телевидению и связи из ‑за явления солнечной интерференции. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Для космических аппаратов, находящихся на геостационарных орбитах, два раза в год возникает ситуация, когда Солнце с приемной станции проецируется прямо за спутником и препятствует приему информации (просто заглушает ее свои излучением). Периоды эти продолжаются примерно с середины февраля до середины апреля и затем с середины августа до середины октября», — сказал Богачев. Его слова передает РИА «Новости».
Он отметил, что Солнце выступает мощным источником электромагнитного излучения в крайне широком спектре длины волн, включая те диапазоны, которые задействуются для спутниковой связи.
Точное расписание помех зависит от особенностей каждой приемной станции и используемого спутника. При этом сбои будут носить эпизодический характер и не сохранятся на протяжении всех двух месяцев, в течение которых наблюдается солнечная интерференция.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что облако плазмы, образовавшееся в результате первой в 2026 году вспышки на Солнце высшего класса, достигло Земли. За это время оно преодолело расстояние порядка 1,5 млн километров, сообщил «Ридус».
После продолжительного и напряженного января, отмеченного мощными солнечными вспышками и одной из наиболее интенсивных магнитных бурь за последние годы, геомагнитная ситуация постепенно приходит в норму. Конец месяца обещает быть значительно спокойнее.