В России весной 2026 года ожидаются помехи спутниковому телевидению и связи

«Для космических аппаратов, находящихся на геостационарных орбитах, два раза в год возникает ситуация, когда Солнце с приемной станции проецируется прямо за спутником и препятствует приему информации (просто заглушает ее свои излучением). Периоды эти продолжаются примерно с середины февраля до середины апреля и затем с середины августа до середины октября», — сказал Богачев. Его слова передает РИА «Новости».