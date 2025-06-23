В России вдвое сократилось количество трудовых мигрантов

«Трудовая миграция сейчас на минимальном уровне за последнее десятилетие. В 2013—2014 годах в России находилось около шести-семи миллионов трудовых мигрантов в среднем за год. Сейчас, по данным МВД и других источников, их около трёх-трёх с половиной миллионов, что в два раза меньше», — рассказала она в интервью с «Лентой.ру».
Флоринская отмечает, что с 2015 года наблюдается тенденция к снижению миграционного потока. По её мнению, это может быть обусловлено как экономическими трудностями и ростом курса доллара, так и изменениями в российском миграционном законодательстве.
Ранее в МВД отчитались, что в 2024 году в Россию въехало свыше 6 миллионов мигрантов, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Основными странами происхождения мигрантов стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).