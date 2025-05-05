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В России началась трехдневная рабочая неделя

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России началась трехдневная рабочая неделя, напомнил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Источник: © РИА Новости

«В мае 2025 года россиян ждут две короткие рабочие недели. При этом 5, 6 и 7 мая — рабочие дни», — сказал он.

Южалин объяснил, что такой график сложился из-за того, что выходной 4 января, который выпал на субботу, перенесли на 2 мая. Кроме того, с воскресенья, 23 февраля, праздничный день перешел на четверг, 8 мая.

«Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час — это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется», — заключил собеседник агентства.

Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.