В новый список профессий вошли грумер, рерайтер, компоузер и промоутер

Большое количество новинок касается сферы оздоровительных и косметических процедур. Появился косметик-эстетист (просто косметик уже был) и косметолог-визажист, к маникюрше и педикюрше (именно в женском роде) из прошлого классификатора добавились такие профессии, как мастер маникюра и мастер педикюра, а также несколько других мастеров — камуфляжного, перманентного и косметического татуажа, перманентного макияжа. Не совсем в этой сфере, но тоже впервые в классификаторе — мастер художественной татуировки.