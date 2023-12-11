В России в декабре можно будет увидеть мощный звездопад Геминиды

Источник: CSIRO/A. Cherne

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметил, что это будет одним из ярчайших метеорных потоков года. Обычно он происходит в районе 14 декабря, и «в этом году максимум активности этого метеорного потока придется на темные безлунные ночи».

По словам Денисенко, за два дня до максимума активности будет новолуние, потому 13, 14 и 15 декабря Луна не помешает наблюдению за звездопадом.

Специалист пояснил, что метеоры летят во все стороны от созвездия Геминид, увидеть их можно вдали от городской засветки в темном месте, за час в ночь максимума активности можно рассмотреть до 120 метеоров. Этот метеорный поток будет виден всю ночь, пока видно созвездие Близнецов.

Ранее в этот день пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» сообщила, что звездопад-гигант превзойдет по своим масштабам метеоритный поток Персеиды в августе этого года и пройдет с 13 до 17 декабря. Пик активности придется на ночь с 13 на 14 декабря, пишет РИАМО. Эксперты уточнили, что Геминиды уникальны тем, что поток из метеоритов образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. Кроме того, скорость движения метеоров относительно невысокая, около 35 км/с, когда обычно она составляет от 70 км/с, отмечает ИА «Регнум».