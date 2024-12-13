В России в 2025 году будет около 41 миллиона пенсионеров

«В 2025 году пенсию смогут оформить отдельные категории граждан: те, кто имеет право на досрочную пенсию; те, кто отложил выход на пенсию или имеет право на социальную пенсию… Согласно данным Росстата, количество пенсионеров в России в 2024 году составляет 41,075 миллиона человек. В 2025 году эта цифра в связи с выходом на пенсию новых граждан практически не изменится», — сказала Подольская.
По данным эксперта, право на досрочную пенсию имеют жители Крайнего Севера, россияне, имеющие стаж работы во вредных и тяжелых условиях труда, многодетные матери и женщины, воспитывающие ребенка-инвалида с детства, а также уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, которым до выхода на пенсию осталось не более двух лет.
Она подчеркнула, что в следующем году россияне не будут выходить на пенсию по старости в порядке очереди по возрасту. Женщины, родившиеся в 1966 году, вышли на пенсию в 2024 по достижении возраста 58 лет. А родившиеся в 1967 году выйдут на пенсию в 2026 по достижении возраста 59 лет.
«Аналогично с мужчинами: родившиеся в 1961 году вышли на пенсию в 2024 году по достижении возраста 63 лет, а мужчины, родившиеся в 1962 году, выйдут на пенсию в 2026 году по достижении возраста 64 лет», — объяснила эксперт.
Подольская уточнила, что это будет второй такой период «снижения нагрузки» на Социальный фонд России, первый был в 2023 году и снова произойдет в 2027 году.