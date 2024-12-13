В России в 2025 году будет около 41 миллиона пенсионеров

Она подчеркнула, что в следующем году россияне не будут выходить на пенсию по старости в порядке очереди по возрасту. Женщины, родившиеся в 1966 году, вышли на пенсию в 2024 по достижении возраста 58 лет. А родившиеся в 1967 году выйдут на пенсию в 2026 по достижении возраста 59 лет.