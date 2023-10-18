В России в 2023 году вырос спрос на событийный туризм

«После изменения геополитической ситуации и после того, как западные исполнители перестали к нам приезжать, спрос на событийные туры вырос. В этом году мы почувствовали это и предложили туры на концерты. Как правило, такой тур не отличается от обычного. Просто мы стараемся подобрать отель поближе к месту проведения мероприятия. Плюс помогаем приобрести билеты. Во всем остальном это такая же стандартная поездка», — сообщили в пресс-службе туроператора.