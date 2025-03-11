Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ужесточили наказание за уничтожение имущества

В России начал действовать закон, согласно которому за умышленное уничтожение имущества может грозить до пяти лет лишения свободы.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

С 11 марта 2025 года вступает в силу закон, который значительно ужесточает наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества на фоне ненависти, рассказали в Парламентской газете.

Теперь за такие преступления, совершенные по политическим, идеологическим, расовым, национальным или религиозным мотивам, можно получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее максимальное наказание за подобные деяния составляло два года. Однако если преступление совершалось из хулиганских побуждений — например, с использованием поджога или взрыва и приводило к тяжким последствиям, включая смерть человека по неосторожности, срок мог увеличиваться до пяти лет.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Согласно предложению, амнистия может коснуться впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Она также может распространиться на участников боевых действий, награжденных государственными наградами СССР или России, а также на определенные группы граждан.