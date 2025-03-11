В России ужесточили наказание за уничтожение имущества

Ранее в Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Согласно предложению, амнистия может коснуться впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Она также может распространиться на участников боевых действий, награжденных государственными наградами СССР или России, а также на определенные группы граждан.