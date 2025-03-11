В России ужесточили наказание за уничтожение имущества

С 11 марта 2025 года вступает в силу закон, который значительно ужесточает наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества на фоне ненависти, рассказали в Парламентской газете.
Теперь за такие преступления, совершенные по политическим, идеологическим, расовым, национальным или религиозным мотивам, можно получить до пяти лет лишения свободы.
Ранее максимальное наказание за подобные деяния составляло два года. Однако если преступление совершалось из хулиганских побуждений — например, с использованием поджога или взрыва и приводило к тяжким последствиям, включая смерть человека по неосторожности, срок мог увеличиваться до пяти лет.
Ранее в Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Согласно предложению, амнистия может коснуться впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Она также может распространиться на участников боевых действий, награжденных государственными наградами СССР или России, а также на определенные группы граждан.