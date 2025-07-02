В России ужесточили наказание за уклонение от службы в армии

В России собираются повысить штраф за неуведомление военкомата о переезде.
Согласно документу, если гражданин не уведомит военный комиссариат или орган первичного воинского учета о своем переезде, и этот факт не будет подтвержден регистрацией, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена и за неявку в военкомат по новому адресу без регистрации, отмечает РИА Новости.
Ранее штрафы за подобные нарушения составляли от одной до пяти тысяч рублей. Новое положение дополняет статью за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету Кодекса РФ об административных правонарушениях.