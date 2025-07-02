В России ужесточили наказание за уклонение от службы в армии

Согласно документу, если гражданин не уведомит военный комиссариат или орган первичного воинского учета о своем переезде, и этот факт не будет подтвержден регистрацией, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена и за неявку в военкомат по новому адресу без регистрации, отмечает РИА Новости.