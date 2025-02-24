В России увеличился штраф за нарушение пожарной безопасности в МКД

Ранее за самовольное изменение направления открытия двери в свою квартиру на наружное предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако с 1 января сумма штрафа увеличилась до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи могут потребовать вернуть дверь в первоначальное состояние, при котором она открывалась внутрь. Если требование не будет выполнено добровольно, недовольные соседи имеют право обратиться в суд, и такие случаи уже имели место — суды часто принимают сторону истцов.