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В России увеличился штраф за нарушение пожарной безопасности в МКД

Жителям многоквартирных домов стоит внимательно следить за изменениями в законодательстве в сфере ЖКХ. Иначе можно легко столкнуться с штрафами, даже если речь идет о неправильном направлении открытия входной двери в квартиру. Об этом рассказал эксперт по жилищному праву и реформам ЖКХ Виктор Федорук.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности, в квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — сказал эксперт.

Ранее за самовольное изменение направления открытия двери в свою квартиру на наружное предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако с 1 января сумма штрафа увеличилась до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи могут потребовать вернуть дверь в первоначальное состояние, при котором она открывалась внутрь. Если требование не будет выполнено добровольно, недовольные соседи имеют право обратиться в суд, и такие случаи уже имели место — суды часто принимают сторону истцов.

«Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. А любое использование общедомового имущества должно происходить только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — добавил Федорук.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ России выступило с инициативой создать единый платежный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг.