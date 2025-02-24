В России увеличился штраф за нарушение пожарной безопасности в МКД

«Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности, в квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — сказал эксперт.
Ранее за самовольное изменение направления открытия двери в свою квартиру на наружное предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако с 1 января сумма штрафа увеличилась до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи могут потребовать вернуть дверь в первоначальное состояние, при котором она открывалась внутрь. Если требование не будет выполнено добровольно, недовольные соседи имеют право обратиться в суд, и такие случаи уже имели место — суды часто принимают сторону истцов.
«Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. А любое использование общедомового имущества должно происходить только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — добавил Федорук.
Ранее сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ России выступило с инициативой создать единый платежный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг.