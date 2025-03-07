В России увеличат количество аудиторов для повышения качества услуг в отелях

В Ассоциации гастрономического туризма России подчеркнули, что такие проверки требуют многоуровневого подхода. Разовые визиты не всегда дают полную картину, и стоит учитывать отзывы гостей. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются тайные аудиторы, — небрежное отношение персонала к клиентам, слабое знание меню и отсутствие местной гастрономии. Часто отели предлагают стандартные блюда, не отражающие региональную кухню, а цены на еду в отельных ресторанах могут быть завышены по сравнению с аналогичными заведениями в городе.