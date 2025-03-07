В России увеличат количество аудиторов для повышения качества услуг в отелях

Эксперты отмечают, что даже в четырех- и пятизвездочных отелях часто бывают проблемы с завтраками и сервисом, а уникальный гастрономический опыт отсутствует. Кроме того, выбор блюд для особых диет, таких как вегетарианская или безглютеновая, зачастую ограничен.
Глава Ферего Галина Драгни сообщила, что в 2025 году планируется обследовать около 700 объектов. В 2024 году уже было проверено 500 ресторанов и отелей, из которых только 58 получили знак качества. Награды вручаются в Общественной палате, и они имеют государственный статус, рассказали Известия.
Драгни считает, что увеличение числа проверок повысит качество сервиса. «Это создаст здоровую конкуренцию и мотивацию для повышения стандартов <…>. Такой подход дает более объективную картину, чем традиционные рейтинги и отзывы в интернете считает собеседница. Это позволяет обратить внимание на неочевидные моменты, которые влияют на мнение гостей, что способствует реальному улучшению качества обслуживания и гастрономического аспекта в целом», — отметила она.
В Ассоциации гастрономического туризма России подчеркнули, что такие проверки требуют многоуровневого подхода. Разовые визиты не всегда дают полную картину, и стоит учитывать отзывы гостей. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются тайные аудиторы, — небрежное отношение персонала к клиентам, слабое знание меню и отсутствие местной гастрономии. Часто отели предлагают стандартные блюда, не отражающие региональную кухню, а цены на еду в отельных ресторанах могут быть завышены по сравнению с аналогичными заведениями в городе.
В 2024 году российские туристы совершили более 92 миллионов поездок по стране. Спрос на внутренний туризм растет, и теперь железнодорожные путешествия станут более комфортными благодаря новым услугам — в турпоездах России появятся спортзалы и детские зоны.