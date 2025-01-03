В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. ГОСТ по научно-популярному туризму утвержден в России, документ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Утверждение ГОСТа станет ориентиром, направленным на повышение качества в сфере научно-популярного туризма. Стандарт разработан Минобрнауки России совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса», — говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, благодаря одной из инициатив — «Научно-популярный туризм» — все больше объектов исследовательской инфраструктуры становятся доступными для жителей России. «В прошлом году экскурсионный поток научно-популярной направленности составил свыше 2 миллионов человек, включая школьников и студентов», — сказал вице-премьер.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что в рамках Десятилетия науки и технологий уже разработано 76 маршрутов в 24 регионах России.
Новый документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Стандарт содержит набор терминов и определений в сфере научно-популярного туризма, определяет перечень услуг научно-популярного туризма, а также требования к проектированию и оказанию услуг научно-популярного туризма», — рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.