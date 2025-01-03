В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму

По словам Чернышенко, благодаря одной из инициатив — «Научно-популярный туризм» — все больше объектов исследовательской инфраструктуры становятся доступными для жителей России. «В прошлом году экскурсионный поток научно-популярной направленности составил свыше 2 миллионов человек, включая школьников и студентов», — сказал вице-премьер.