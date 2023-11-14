В России установили связь между питанием и школьной успеваемостью

Детское ожирение — серьезная медицинская и общественная проблема: по данным ВОЗ, за последние сорок лет в мире стало в 10 раз больше подростков, страдающих от лишнего веса. Обычно исследования о причинах ожирения строятся на опыте взрослых работающих людей, но в пищевом поведении детей есть своя специфика.

Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) изучили циркадные ритмы (циклы суточной активности, зависящие от смены времени суток — ред.) более двенадцати тысяч учащихся 6−11-х классов средних общеобразовательных школ. Были проанализированы связи между циркадными ритмами, питанием и успеваемостью школьников.

«Десять процентов обследованных школьников имели избыточную массу тела, тогда как 6,4% имели недостаточную. Еще у 2,2% детей и подростков наблюдались признаки висцерального ожирения, у 20,2% школьников — умеренная и выраженная депрессия, у 5,3% — пищевая зависимость», — рассказала доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Ольга Дорогина.

Она отметила, что у подростков помимо роста и развития организма существенно увеличивается учебная нагрузка, поэтому, если ребенок недосыпает или неправильно питается, это может привести к ухудшению его эмоционального состояния и снижению успеваемости.

Результаты исследования показали, что подростки с низкими оценками и депрессией чаще страдают от пищевой зависимости. Такие дети из-за внутренних переживаний не соблюдают режим питания, так называемую хрононутрицию: они пропускают завтраки и поздно ужинают.

По словам ученых, существует высокая вероятность перехода ожирения в хронический характер, так как изменения привычек происходит в период созревания функций нервных регуляторных центров.

Сейчас в научном сообществе идет обсуждение возможности ограничения еды как средства профилактики ожирения. Однако данные УрФУ свидетельствуют о том, что голодание или сокращение окна приема пищи вызывает негативные последствия для психоэмоционального состояния и когнитивных функций у детей.

Ранее ученые УрФУ, выявили еще один фактор, ведущий к риску развития ожирения, — учеба во вторую смену. Смещение фазы сна на более позднее время влечет за собой негативное изменение в диете: изменение времени главного приема пищи. Если ребенок поздно лег спать, утром ему не захочется завтракать; поэтому когда, до обеда возникнет голод, то ребенок с высокой вероятностью съест что-то быстрое, но вредное — калорийный продукт с ярким вкусом, то есть высоким содержанием жиров и сахаров.

Исследователи сформировали комбинированный тест «Школьное питание», состоящий из разделов: личные данные, график учебы, режим питания и школьная диета. Уровень депрессии оценивали шкалой Цунга, пищевую зависимость — Йельской шкалой, индекс массы тела определяли с помощью метода самооценки.

После анализа полученных данных специалисты рекомендовали реорганизовать образовательный процесс, учитывая особенности хрононутриции разных возрастов, а в идеале полностью отказаться от занятий во вторую смену.

В дальнейших работах ученые проверят теории о влиянии на детский режим питания других факторов, таких как широта проживания, время года, социальный статус, уровень физической активности и других.