В России установили штрафы за утечку персональных данных клиентов компаний

Кроме того, вводятся штрафы в размере до 2 млн рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах государственных органов без соответствующей аккредитации. Если действия оператора приведут к передаче биометрических данных, ему будет грозить штраф до 20 млн рублей. Невыполнение мер по обеспечению безопасности биометрических данных во время их обработки приведет к штрафу до 1,5 млн рублей.