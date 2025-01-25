В России усложнили получение вида на жительство на основании брака

Ожидается, что новые правила помогут исключить использование иностранцами для этого фиктивных браков и фиктивного отцовства.
Так, получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке могут теперь только те иностранцы, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с ним общего ребенка. При расторжении брака или лишении родительских прав разрешение может быть аннулировано.
Чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке при наличии ребенка, рожденного вне брака, иностранцы теперь должны в суде доказать, что они проживают с ребенком в одной семье, участвуют в его содержании и воспитании.
В обычном порядке вид на жительство можно получить, как и раньше, прожив в России не менее восьми месяцев на основании разрешения на временное проживание.