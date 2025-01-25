В России усложнили получение вида на жительство на основании брака

Так, получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке могут теперь только те иностранцы, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с ним общего ребенка. При расторжении брака или лишении родительских прав разрешение может быть аннулировано.