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В России усложнили получение вида на жительство на основании брака

Получить вид на жительство и разрешение на временное проживание в России стало сложнее. Это следует из перечня законов, которые вступили в силу 25 января.

Источник: Российская газета

Ожидается, что новые правила помогут исключить использование иностранцами для этого фиктивных браков и фиктивного отцовства.

Так, получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке могут теперь только те иностранцы, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с ним общего ребенка. При расторжении брака или лишении родительских прав разрешение может быть аннулировано.

Чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке при наличии ребенка, рожденного вне брака, иностранцы теперь должны в суде доказать, что они проживают с ребенком в одной семье, участвуют в его содержании и воспитании.

В обычном порядке вид на жительство можно получить, как и раньше, прожив в России не менее восьми месяцев на основании разрешения на временное проживание.