В России усилят работу с будущими мамами против абортов

В Госдуме считают проект «Семья» ключевым для решения демографических вопросов. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что внимание будет сосредоточено на поддержке многодетных семей, особенно женщин в возрасте 30−39 лет, создании демографического меню для регионов с эффективными мерами поддержки, обеспечении условий для совмещения работы и семьи, а также на повышении рождаемости в сельской местности. Также важным аспектом станет увеличение благосостояния многодетных семей, укрепление репродуктивного здоровья и детской медицины, а также развитие семейных ценностей через культурные инициативы.