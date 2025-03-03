В России усилят работу с будущими мамами против абортов

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России остается на уровне 1,4. Президент поставил задачу увеличить этот показатель до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. На реализацию проекта выделено 7,8 триллиона рублей, и основная часть этих средств пойдет на материнский капитал, пособия и льготные ипотечные программы. Об этом сообщает Парламентская газета.
В Госдуме считают проект «Семья» ключевым для решения демографических вопросов. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что внимание будет сосредоточено на поддержке многодетных семей, особенно женщин в возрасте 30−39 лет, создании демографического меню для регионов с эффективными мерами поддержки, обеспечении условий для совмещения работы и семьи, а также на повышении рождаемости в сельской местности. Также важным аспектом станет увеличение благосостояния многодетных семей, укрепление репродуктивного здоровья и детской медицины, а также развитие семейных ценностей через культурные инициативы.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России наблюдается рекордно низкий уровень младенческой смертности. В женских консультациях намерены улучшить мотивационное анкетирование, чтобы понять причины желания прервать беременность и помочь женщинам изменить решение. Ожидается, что до 270 тысяч женщин выберут сохранить беременность.
Также планируется увеличение числа детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения — ожидается, что в ближайшие годы на свет появится 180 тысяч малышей. Современные технологии помогут выхаживать детей весом от 500 граммов.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в правительство РФ с инициативами, направленными на поддержку многодетных семей. В числе предложенных мер — льготные кредиты на покупку автомобилей и прогрессивный размер материнского капитала.