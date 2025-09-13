Эксперт: что означает упрощение получения гражданства для репатриантов

Владимир Путин внес поправки в программу добровольного переселения соотечественников, пишет «Ъ». Теперь иностранцам, которые ранее имели гражданство России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, больше не нужно подтверждать знание русского языка. Раньше для этого требовалось предъявить диплом, выданный в стране, где русский признан государственным, или пройти очное собеседование.
Кроме того, расширен круг лиц, которые могут получить статус репатрианта. Это отдельная категория переселенцев, имеющих право на особый порядок переезда в РФ без проверки языковых знаний. В список добавили тех, кто родился или раньше проживал на территориях новых субъектов РФ. Таким образом, въезд и оформление документов для этой категории соотечественников будут проще.
Программа переселения действует с 2006 года и предназначена для тех, кто оказался за пределами России после распада СССР. Участники и члены их семей получают право на упрощенное оформление гражданства и социальные гарантии — разовое пособие на обустройство, помощь при поиске работы, компенсацию расходов на переезд. По данным МВД, за 18 лет по программе в Россию приехало свыше 1,2 млн человек. Но в 2024 году число участников оказалось минимальным за последние 14 лет — всего 31,7 тыс.
В Госдуме считают, что точечные изменения ситуацию не переломят: программа требует более глубокого обновления. Среди обсуждаемых мер — расширение поддержки для переселенцев, упрощение процедур для семей с детьми и стимулирование переезда специалистов востребованных профессий.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail публицист Роман Антоновский заявил, что в России давно назрела ситуация, требующая провести четкую грань между репатриантами и трудовыми мигрантами, которые ранее смешивались.
«Этнический русский из Казахстана мог мучиться с получением документов, а приехавший сюда работать мигрант из Средней Азии мог получить гражданство достаточно легко коррупционным путем. Поэтому, безусловно, все эти нововведения правильные, и это шаг в верном направлении, когда мы выделяем репатриантов в отдельную категорию, в рамках которой они будут получать гражданство по облегченной схеме», — поясняет Антоновский.
При этом Антоновский подчеркивает, что Россия находится лишь в начале нормализации ситуации с репатриантами, поскольку данная категория лиц определяется лишь по географическому и языковому признаку. Антоновский акцентирует: «Этнический русский или осетин может не знать русский язык, но быстро его выучит, в отличие от выходца из Средней Азии, который может оказаться интегрироваться в российское общество, но обладать правом на репатриацию, так как родился на территории бывшей Российской империи».
«Репатриантами должны считаться представители коренных народов России… Для этого нужно ввести перечень коренных народов России в современных границах, не имеющих своего национального государства. По этому принципу возвращать репатриантов: они должны быть либо этническими русскими, либо представителями других коренных народов России, не имеющими своего отдельного государства», — заключил публицист.