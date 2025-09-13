Эксперт: что означает упрощение получения гражданства для репатриантов

Программа переселения действует с 2006 года и предназначена для тех, кто оказался за пределами России после распада СССР. Участники и члены их семей получают право на упрощенное оформление гражданства и социальные гарантии — разовое пособие на обустройство, помощь при поиске работы, компенсацию расходов на переезд. По данным МВД, за 18 лет по программе в Россию приехало свыше 1,2 млн человек. Но в 2024 году число участников оказалось минимальным за последние 14 лет — всего 31,7 тыс.