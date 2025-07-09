В России упрощают прием на службу в полицию

Решение по заявлению соискателей будет приниматься всего за три рабочих дня, а проверка по месту жительства может не проводиться в условиях чрезвычайных ситуаций. Также отменяется требование о личном поручительстве руководителя.
Эксперты отмечают, что такие меры могут повлиять на качество работы. «Сейчас поднимают престиж среднего образования и, соответственно, после колледжей будут принимать на работу в органы внутренних дел. Но квалификация от этого, безусловно, страдает», — считает юрист Наталья Оганова.
По ее словам, снижение требований приведет к увеличению процессуальных ошибок и притоку случайных людей в органы.
Проект также регулирует переработки — сотрудникам будут компенсировать сверхурочные дни отдыхом или деньгами. При этом дополнительный отпуск за работу в особых условиях можно брать вместе с основным или позже — в течение следующего года.
Реформа связана с острой нехваткой кадров: в МВД зафиксировано более 172 тыс. вакансий. «Огромное количество сотрудников увольняются. Заработная плата низкая, ненормированный рабочий день, необходимость проходить службу на новых территориях. Для отправки туда, как правило, согласия сотрудника не спрашивают, это все решается путем приказа. Вот отсюда и увольнения из органов внутренних дел», — поясняет Оганова.
Ранее упростить процедуру приема предлагали через отмену стажировки, которая длилась до полугода с оплатой в 20−30% от оклада.