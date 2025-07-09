В России упрощают прием на службу в полицию

Реформа связана с острой нехваткой кадров: в МВД зафиксировано более 172 тыс. вакансий. «Огромное количество сотрудников увольняются. Заработная плата низкая, ненормированный рабочий день, необходимость проходить службу на новых территориях. Для отправки туда, как правило, согласия сотрудника не спрашивают, это все решается путем приказа. Вот отсюда и увольнения из органов внутренних дел», — поясняет Оганова.