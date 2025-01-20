В России удалили вдвое больше «вредных» материалов в интернете

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение законопроекта о защите граждан от деструктивного контента, включая видеоигры. «За последние годы произошел ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх. Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается», — отметил он.