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В России удалили вдвое больше «вредных» материалов в интернете

В России за 2024 год ограничили доступ к 3,5 тыс. материалов, связанных с призывами к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com/

По данным Роскомнадзора, число заблокированных или удаленных материалов с призывами к массовым беспорядкам в России выросло в 2,2 раза, а попыток вовлечь несовершеннолетних в противоправные действия стало больше почти в 1,5 раза — все более 3,5 тыс. материалов.

Эксперты считают, что существующие системы родительского контроля не справляются с новыми вызовами. Депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что современные цифровые платформы, такие как социальные сети и видеоигры, способствуют распространению нежелательной информации, что вызывает тревогу, передают Известия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение законопроекта о защите граждан от деструктивного контента, включая видеоигры. «За последние годы произошел ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх. Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается», — отметил он.

Обсуждение законопроекта планируется провести с участием родителей, учителей и экспертов. Эксперты подчеркивают необходимость новых норм регулирования, особенно для иностранных платформ, чтобы защитить детей от вредного контента.

Ранее сообщалось, что социальные сети зачастую отнимают у людей много времени и сил. Однако подолгу сидеть в телефоне не стоит не только поэтому — такой досуг может еще и негативно сказаться на когнитивных функциях.