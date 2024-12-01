В России учреждены премии в области детской литературы

С этого года награды будут присуждаться в номинациях «Зеленые и природоподобные решения», «Цифровизация экологических решений», а также «Экологическое волонтерство», «Экологическое просвещение» и других. Сумма вознаграждения за первое место — один миллион рублей, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч.