В России трудоустроили около 80 тысяч мигрантов из Индии

По словам господина Кумара, документ упростит процесс трудоустройства индийских специалистов и рабочих российскими компаниями. «Мы рады, что получили юридическую основу для облегчения работы индийского персонала», — отметил дипломат.
В июне посольство Индии организовало конференцию для установления контактов между российскими работодателями и индийскими агентствами по подбору персонала. По словам посла, благодаря этому мероприятию десятки тысяч индийских граждан нашли работу в России в сферах строительства, инженерии и текстильной промышленности.
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов в начале недели сообщил, что в 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии. Днем позже власти Петербурга сообщили о прибытии в город первой партии индийских рабочих для работы дворниками.