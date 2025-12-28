В России трудоустроили около 80 тысяч мигрантов из Индии

Около 70−80 тыс. граждан Индии в настоящее время работают в России, сообщил «РИА Новости» индийский посол в Москве Винай Кумар. Он напомнил, что по итогам визита президента РФ в Индию в начале декабря были подписаны несколько десятков документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.