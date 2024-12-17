В России третий месяц подряд отмечено ускорение роста цен на новостройки

Для сравнения, в октябре повышение цен на новостройки в среднем по России составляло 0,8%, а в сентябре — 0,5%. При этом в августе отмечалась околонулевая динамика. Тогда замедление цен было связано с окончанием массовой льготной ипотеки. «В результате в ноябре темп роста цен на строящееся жилье превысил среднемесячный показатель в первом полугодии (+0,9%), когда действовали все льготные программы», — пояснили в институте жилищного развития.