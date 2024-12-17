В России третий месяц подряд отмечено ускорение роста цен на новостройки

Для сравнения, в октябре повышение цен на новостройки в среднем по России составляло 0,8%, а в сентябре — 0,5%. При этом в августе отмечалась околонулевая динамика. Тогда замедление цен было связано с окончанием массовой льготной ипотеки. «В результате в ноябре темп роста цен на строящееся жилье превысил среднемесячный показатель в первом полугодии (+0,9%), когда действовали все льготные программы», — пояснили в институте жилищного развития.
Повышение цен на строящееся жилья аналитики связывают со стабильными продажами, которые поддерживаются льготными ипотечными программами и рассрочками. Кроме того, вклад в удорожание строящегося жилья вносят комиссии по льготным программам, которые закладываются в цену квартиры, указали в «Дом.РФ».
Согласно индексу, всего с января по ноябрь 2024 года номинальные цены на новостройки выросли на 8,7%. «То есть практически на уровне инфляции — 8,1% за тот же период», — пояснили в институте жилищного развития.
Где цены на строящееся жилье выросли сильнее всего
Самый высокий рост цен на квартиры от застройщика в ноябре был зафиксирован в:
- Севастополе — на 4,6%;
- Республике Тыва — на 3,7%;
- Саратовской области — на 3,6%;
- Вологодской области — на 3,4%;
- Новгородской области — на 3%.
Где цены на строящееся жилье снизились в ноябре
Отрицательная динамика в ноябре была зафиксирована в 13 регионах России. Сильнее всего цены за месяц снизились в:
- Тверской области — на 5,6%;
- Карелии — на 2,2%;
- Томской области — на 1,8%;
- Ульяновской — на 1,7%;
- Республике Коми — на 1,3%.
В то же время на вторичном рынке снижение цен на жилье в ноябре продолжилось. По оценкам SRG, отрицательная динамика была зафиксирована в 13 из 50 исследуемых городов. В октябре таких городов было 12. Снижение остается умеренным — в пределах 0,5−0,6%. Рынок не готов пока к более резкому проседанию, продавцы не хотят сильно снижать цены, указывали эксперты.