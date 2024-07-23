В России требуют не признавать хоббихорсинг видом спорта

Членов организации смутило то, что соревнования по хоббихорсингу включили в программу Игр БРИКС, которые должны пройти в 2025 году в Бразилии. Общественники попросили объяснить, по каким критериям Минспорт счел эту активность видом спорта и как ведомство собирается бороться с критикой со стороны общества.