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В России требуют не признавать хоббихорсинг видом спорта

Организация «Ветераны России» обратилась к министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с просьбой запретить признавать хоббихорсинг видом спорта. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Источник: ТАСС

«Эти увлечения, по нашему мнению, направлены на стирание грани между человеком и животными и в конечном итоге являются деструктивными для социальной структуры», — говорится в обращении «Ветеранов».

Членов организации смутило то, что соревнования по хоббихорсингу включили в программу Игр БРИКС, которые должны пройти в 2025 году в Бразилии. Общественники попросили объяснить, по каким критериям Минспорт счел эту активность видом спорта и как ведомство собирается бороться с критикой со стороны общества.

Хоббихорсинг — это активность, представляющая собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой. До относительно недавнего времени хоббихорсинг считался детской забавой, однако в 2010-е годы во многих странах превратился в самостоятельный вид спорта и стал популярен у молодежи.