В России связали рост уровня Каспия в постледниковую эру с залежами вечной мерзлоты

Для раскрытия причин Хвалынской трансгресии российские ученые реконструировали древний климат тех регионов Евразии, которые окружают Каспийское море, а также изучили то, где располагались и как были устроены русла древней Волги и других рек, впадавших в Каспий в постледниковую эру. Комбинация этих наблюдений и расчетов указала на то, что в ту эпоху приток воды в Каспий был на 30−50% выше современного.