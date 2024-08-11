В России строители отмечают профессиональный праздник

«Очень честным человеком был мой папа. Он не закончит работу до тех пор, пока она самому ему не понравится, это пусть подольше, то есть он не гонится за деньгами и за заработком, а чтобы людям нравилась его работа», — поделилась строитель Светлана Андрюшкина.