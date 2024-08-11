В России строители отмечают профессиональный праздник

Очень часто в строительной отрасли работают династиями, это позволяет инфраструктуре быть современной и качественной. Так, в Ульяновске семья Лакаевых уже три поколения проектирует и возводит жилые здания, а также мемориалы и университеты. Общий стаж династии, которую основали Юрий и София Лакаевы, составляет 186 лет.
«Очень честным человеком был мой папа. Он не закончит работу до тех пор, пока она самому ему не понравится, это пусть подольше, то есть он не гонится за деньгами и за заработком, а чтобы людям нравилась его работа», — поделилась строитель Светлана Андрюшкина.
Заслуженный строитель России Петр Грабовый строил здания посольств, а также дворец спорта Сокольники к Олимпиаде в 1980-м. Его ученики сейчас возводят российскую атомную станцию в Турции, восстанавливают Мариуполь. Он обратил внимание, что главное в деле — ничего не бояться и брать ответственность.
Уже на протяжении полутора лет строители возводят Мариуполь, разрушенный в ходе украинского конфликта. Многие из в город приехали в качестве добровольцев: волонтеры с марта 2023-го восстановили свыше 200 крыш и более 20 жилых зданий.
Кроме того, строители обязаны в своей работе знать каждую деталь местности. Одним из самых сейсмически активных регионов в стране является Иркутская область. Бригады специалистов возводят комплексы, которые устойчивы к девятибалльным землетрясениям.
«При проектировании, сразу закладывается в проект большее количество свай, чтобы создать устойчивость здания. Ну и, конечно, само армирование, если оно построено без усилений, то долго не простоит», — отметил директор строительной компании Василий Филиппов.
Согласно данным Росстата, в 2023 году в стране возвели более 110 млн кв. м, а в 2024-м 70% новых домов построило население. Граждане прибегают к использованию цифровых технологий: строят дачи и дома за пределами города с помощью БИМ-моделирования. На данный момент строители пытаются раскрыть возможности «принтинга», еще в прошлом году РФ первой в мире распечатала целый поселок.
День строителя — профессиональный праздник, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье последнего летнего месяца. Она посвящена всем, кто занят в строительной отрасли: от рабочих на стройках до инженеров, проектировщиков и архитекторов.