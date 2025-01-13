В России утвердили новую программу бесплатной медицинской помощи

Правительство России утвердило новую программу бесплатной медицинской помощи на ближайшие два года. Одним из главных изменений станет увеличение финансирования программы обязательного медицинского страхования (ОМС) на более чем 500 миллиардов рублей, что составляет 16,5%. Также в программе появился отдельный раздел для демобилизованных участников специальной военной операции. Они смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь вне очереди, а также приоритетно проходить санаторно-курортное лечение и диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Согласно программе, после лечения в стационаре пациенты будут получать выписки в поликлиниках по месту жительства. Новый федеральный проект «Здоровье для каждого» будет акцентировать внимание на санаторно-курортном лечении. Каждый гражданин сможет пройти обследование для выявления рисков заболеваний и получить советы по здоровому образу жизни.
Также изменился порядок назначения незарегистрированных в России лекарств для пациентов с серьезными заболеваниями. Людям с онкологией будут проводить молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования, чтобы назначить индивидуальную противоопухолевую терапию. В отдаленных и труднодоступных районах будет возможна организация стационаров на дому.
В конце декабря правительство также утвердило программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2025 год и на 2026−2027 годы. Эта программа сосредоточена на увеличении объема медицинской помощи для граждан репродуктивного возраста и расширении доступа к услугам «Школ сахарного диабета».
Ранее в Госдуме предложили создать регистр народных целителей. Депутаты считают, что что знания и практики, передающиеся из поколения в поколение, зачастую действительно могут оказать людям реальную помощь.