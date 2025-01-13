В России утвердили новую программу бесплатной медицинской помощи

Правительство России утвердило новую программу бесплатной медицинской помощи на ближайшие два года. Одним из главных изменений станет увеличение финансирования программы обязательного медицинского страхования (ОМС) на более чем 500 миллиардов рублей, что составляет 16,5%. Также в программе появился отдельный раздел для демобилизованных участников специальной военной операции. Они смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь вне очереди, а также приоритетно проходить санаторно-курортное лечение и диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.