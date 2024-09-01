В России стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров

Так, с сентября будут обязательно маркироваться пищевые растительные масла и масложировая продукция, консервы и безалкогольное пиво, корма для животных, ветеринарные препараты, велосипеды и велосипедные рамы, а также технические средства реабилитации. Заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов рассказал РИА Новости, что маркировка в этих группах товаров будет проходить поэтапно и не создаст дополнительной нагрузки на бизнес.
«У всех участников была возможность заранее протестировать работу с системой маркировки, получить бесплатные консультации и финансовую поддержку от ЦРПТ. Порядка 50 тысяч участников новых товарных групп уже прошли регистрацию в “Честном знаке”, не дожидаясь 1 сентября… Важно, что маркировка не вызовет роста цен», — отметил Юсупов.
Генеральный директор разработчика и интегратора решений для маркировки продукции — группы «Каллисто» Павел Булгаков рассказал РИА Новости, что маркировка многих новых товарных категорий уже хорошо отработана производителями. Так, безалкогольное пиво выпускается производителями пива, которые уже внедрились в систему маркировки, ветпрепараты упакованы в такую же тару, что и фармацевтическая продукция, маркируемая еще с 2019 года, поэтому эти категории должны войти в систему маркировки максимально быстро и эффективно.
«В целом, рынок российских решений для маркировки сейчас настолько развит, что любой производитель с различными конфигурациями производственных и бизнес-процессов, даже выпускающий такие нестандартные для маркировки товары, как средства реабилитации или велосипеды, может подобрать для себя оптимальную технологию», — добавил Булгаков.
В свою очередь управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что необходимость маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и консервов обусловлена высокой долей нелегального оборота в этих отраслях. А реализация ветеринарных препаратов без маркировки может стать «лазейкой» для утечки лекарств и фармсубстанций в незаконный оборот: многие лекарства для людей разрешены и для ветеринарного применения. Аналогичная ситуация сложилась и в консервах. Введение же маркировки позволит снизить долю контрафакта в этих товарных группах, заключил эксперт.